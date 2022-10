Vírus eboly si v Ugande vyžiadal už 29 obetí

„Nakazilo sa i desať zdravotníkov a štyria ochoreniu podľahli. Štyria ľudia sa vyliečili,“ povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovej konferencii v Ženeve. Uviedol tiež, že WHO podporuje ugandskú vládu v krokoch, ktoré v súvislosti s epidémiou eboly podniká – organizácia poskytla Ugande dva milióny dolárov zo svojho pohotovostného fondu pre mimoriadne situácie a do krajiny pošle i odborníkov, dodávky materiálu a ďalšie zdroje.

Ghebreyesus uviedol, že vakcíny, ktoré sa používajú proti ebole v susednej Konžskej demokratickej republike (KDR), nie sú voči ugandskému typu vírusu účinné.

„Niekoľko vakcín proti tomuto vírusu je však v rôznych štádiách vývoja, pričom dve z nich by mohli byť už v najbližších týždňoch zaradené do klinických skúšok v Ugande, hneď po schválení ugandskou vládou,“ dodal Ghebreyesus.

Ebola je vírusová krvácavá horúčka s úmrtnosťou až 90 percent. Prvýkrát ju identifikovali v roku 1976 v KDR (vtedajšom Zaire). Názov dostala podľa jednej z tamojších riek. Vírus, ktorého pôvodcom sú netopiere, odvtedy vyvolal v Afrike sériu epidémií s približne 15.000 obeťami.

Prvotné symptómy eboly môžu pripomínať chrípku. Vírus eboly spôsobuje horúčky a potom vnútorné a vonkajšie krvácanie, neskôr začínajú zlyhávať vnútorné orgány. Prenáša sa krvou, sekrétmi a telesnými tekutinami. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich vyliečení.