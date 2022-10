Premiér reagoval na otvorený list adresovaný ministerke kultúry

Kultúrne združenia a organizácie budú takisto adresátom súboru opatrení štátu na pomoc verejnému sektoru v boji so zdražovaním energií, kľúčovým nástrojom by mali byť pritom "únosné" ceny energií. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na otvorený list, ktorý jemu i ministerke kultúry SR Natálii Milanovej (OĽANO) poslalo 13 kultúrnych organizácii a združení.

V liste poukazujú na neúnosnosť súčasnej situácie a žiadajú konkrétne opatrenia - stabilizovanie cien energií, zvýšenie rozpočtu Fondu na podporu umenia o desať a Audiovizuálneho fondu o tri milióny eur, rovnako každoročnú valorizáciu príspevku týmto verejnoprávnym umeleckým fondom. Kultúrni činovníci tiež požadujú urýchlené prijatie zákona o sponzoringu.

„Je výborné, že navrhujú konkrétne riešenia. Potrebujem však nájsť tie najlepšie, v tejto chvíli je tak predčasné hovoriť o tom, že to by mali byť práve tieto. Je potrebné, aby si kultúrne organizácie sadli s pani ministerkou a diskutovali, či tie riešenia, ktoré pripravíme a predložíme, sú optimálne alebo sa majú hľadať aj iné,“ dodal Heger.

Ministerka kultúry uisťuje, že otázku rieši aj s ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom. Zdôraznila, že kultúrno-kreatívny priemysel nesmie ostať bokom v prípade riešenia pre verejný a podnikateľský sektor. Pripomenula zároveň, že v rámci schémy sa čaká aj na európsky rámec pomoci. „Priznám sa, že sa zaoberám aj otázkou, či by sme v možnostiach ministerstva predsa len nemali pripraviť aj dotačnú schému zameranú na pomoc so zdražovaním energií. Myslím si však, že najlepšie by bolo koordinovať pomoc z jedného miesta a gestorom pre riešenie energetickej krízy je ministerstvo hospodárstva,“ povedala.

Kultúrne organizácie v adresovanom otvorenom liste upozorňujú na existenčné ohrozenie kultúry. „Na základe zberu dát medzi kultúrnymi operátormi už dnes vieme kvalifikovane odhadnúť, že ak nepríde pomoc od vlády v oblasti cien energií, tak svoju činnosť ukončí minimálne 30 percent hudobných klubov, nezávislých kultúrnych centier, nezriaďovaných divadiel, kín či iných kultúrnych inštitúcií,“ uvádza sa v liste, zverejnenom napríklad na sociálnej sieti na profile Hudobnej únie Slovenska, jedného zo signatárov listu.