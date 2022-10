Matovič nevylúčil v budúcnosti vyčlenenie peňazí na ďalšie stacionárne radary

"Keď bude treba viac a budeme vidieť, že sme reálne schopní ich inštalovať za rozumné peniaze v rozumnej dobe, tak určite áno," povedal po rokovaní vlády. Radary považuje za dobrú investíciu.

Zámer rozširovať aktuálny projekt potvrdil aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). „Keď splníme míľniky z plánu obnovy a budeme mať peniaze, tak by sme chceli spustiť obstarávanie čo najskôr,“ povedal. Za určitých okolností si vie predstaviť, že by do merania rýchlosti boli zapojené aj obce, ktoré by mali tiež časť príjmu z pokút. Za primárne však považuje vybudovať štátny model radarov.

„Moja predstava dvaapolročná, ktorú komunikujem ministrovi vnútra alebo policajnému prezidentovi, je, že prejdete okolo stacionárneho radaru a do pár sekúnd vám pípne pokuta v mobile,“ načrtol Matovič. Vodičom by chcel dať 50-percentnú zľavu, ak by občan umožnil pokutu automaticky stiahnuť zo svojho účtu.

Policajný prezident Štefan Hamran v stredu priblížil, že v prvej fáze projektu by malo byť popri cestách nainštalovaných približne 270 stacionárnych radarov. Okrem prekročenia maximálnej rýchlosti majú kontrolovať aj prejazd na červenú a „stopku“. Chce minimalizovať osobný kontakt medzi občanom a policajtom v prípade ukladania pokút. Polícia by podľa neho potrebovala približne 1000 radarov.