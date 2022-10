Špeciálny tím JAVYS vyzdvihol v Žiline rádioaktívny odpad

Podľa riaditeľa RÚVZ Martina Kapasného išlo tri detektory na detekciu polychlórovaných látok.

Doplnil, že detektory boli súčasťou plynového chromatografu. „Využívame ho na detekciu polychlorovaných uhľovodíkov. To sú kontaminujúce látky, často rakovinotvorné. Prístroj fungoval od 90. rokov a jeho činnosť sme ukončili v roku 2019. Bol uložený ako nefunkčný a nahradil ho nový. Má takisto detektor s ionizujúcim žiarením, ktorý bude potrebné za niekoľko rokov znova likvidovať,“ povedal Kapasný.

RÚVZ podľa neho privítal spoluprácu so štátnym podnikom JAVYS na likvidáciu rádioaktívnych látok, ktorá je finančne náročná. „Likvidácia jedného detektora stojí od 3000 eur do 5000 eur, takže pre nás je to naozaj veľký prínos. Treba povedať, že pri správnom uskladnení detektory nepredstavujú riziko pre ohrozenie zdravia človeka. Na druhej strane, je to ionizujúce žiarenie, mohlo by dôjsť k zneužitiu alebo krádeži. Takže správna likvidácia je prínosom,“ podotkol Kapasný.

Generálny riaditeľ JAVYS Pavol Štuller uviedol, že v Žiline sa uskutočnil šiesty odber v rámci programu zberu nebezpečných odpadov po Slovensku. „Zrealizovali sme už odbery z nemocníc v Martine, Trenčíne a z niekoľkých ÚVZ. Tento typ rádioaktívneho odpadu pôjde do vysokotlakového lisu, následne bude uložený na republikovom úložisku v Mochovciach. Slovenská republika má vybudovanú jednu z najlepších infraštruktúr na likvidovanie rádioaktívnych odpadov v celej Európskej únii. Preto sme sa veľmi aktívne prihlásili k riešeniu tejto problematiky, aby sme začali u nás doma a očistili Slovensko od tohto typu odpadov,“ dodal Štuller.

Spoločnosť JAVYS podľa hovorkyne Miriam Žiakovej na celom území Slovenska postupne preberá a spracováva historické nepoužívané rádioaktívne materiály. „Projekt realizuje na základe úlohy Ministerstva hospodárstva SR a po konzultácii s ÚVZ SR a Ministerstvom zdravotníctva SR,“ priblížila.