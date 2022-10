Menia sa plány vojenských cvičení, prídu k nám aj vojaci tejto krajiny

Do zoznamu vojenských cvičení na druhý polrok 2022 na území Slovenska by mal pribudnúť výcvik GCI s českými vojakmi. Doplniť by sa malo aj cvičenie v Bosne a Hercegovine, kde si majú slovenskí vojaci overiť spoluprácu v medzinárodnom prostredí v operácii EUFOR Althea. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na Slovensku, ktorý v stredu schválila.

Na Slovensku sa má od októbra do decembra konať výcvik taktických jednotiek European Shield III. Malo by prísť do 900 vojakov z členských štátov Európskej únie, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie.

Aktuálny súhlas s prechodom platí pre ozbrojené sily členských krajín NATO a Partnerstva za mier okrem Ruska a Bieloruska na účel plnenia ich úloh v súlade s medzinárodnými zmluvami, respektíve medzinárodným právom. Krajiny tak môžu urobiť na základe oznámenia a povolenia požadovaného na základe slovenskej legislatívy alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná.

Ruská federácia by sa mala podľa materiálu odstrániť zo zoznamu krajín, na územie ktorých môžu byť príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR vyslaní na základe Zmluvy o otvorenom nebi podpísanej 24. marca 1992 v Helsinkách.