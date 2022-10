Video: Ukrajina hlási útok samovražednými dronmi

Informoval o tom v stredu gubernátor Kyjevskej oblasti Olexij Kuleb, na ktorého sa odvolala agentúra AFP.

„Počas noci nepriateľ napadol Bilu Cerkvu samovražednými dronmi typu Šáhid-136,“ uviedol na sociálnych sieťach Kuleba. Dodal, že pri útoku bol zranený jeden človek a poškodených bolo niekoľko objektov infraštruktúry.

Ukrajinské operačné velenie Juh na sociálnej sieti Telegram oznámilo, že v noci zostrelilo šesť bezpilotných lietadiel rovnakého typu, pričom neuviedlo ich presnú polohu.

Podľa ukrajinskej armády Rusko v septembri prvýkrát nasadilo do bojov bezpilotné lietadlá iránskej výroby. Tie sa však doposiaľ zameriavali najmä na ciele na juhu krajiny vrátane strategického mesta Odesa pri Čiernom mori.

Podľa médií Irán napriek upozorneniam Washingtonu, spojenca Kyjeva, dodal Rusku už stovky bezpilotných lietadiel.

Ukrajina oznámila, že pre rozhodnutie Teheránu dodávať ruským jednotkám drony „výrazne zníži“ diplomatickú prítomnosť Iránu v krajine.

