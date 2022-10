Video: Ukrajinské jednotky obsadili strategickú obec. Tu vztýčili vlajku

Boje o túto obec trvali niekoľko mesiacov.

Podľa britskej stanice BBC ukrajinské ministerstvo zverejnilo na platforme Twitter video so záznamom, ako vojaci 35. brigády ukrajinskej námornej pechoty vztyčujú ukrajinskú vlajku v tejto lokalite. Vo vyhlásení sa uvádza, že námorná pechota „sa pohybuje smerom k Čiernemu moru.“

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

