Otcovia si budú môcť pri narodení dieťaťa vybrať 14-dňovú dovolenku

Cieľom právnej úpravy je podľa MPSVR podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení.

Novelou sa podľa MPSVR zosúlaďujú právne predpisy SR so smernicou EÚ o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Vzhľadom na to, že obdobie poberania materského iným poistencom (otcom) je v podmienkach SR v porovnaní s inými krajinami EÚ nastavené nadštandardne, novela navrhuje, aby sa obdobie výplaty materského otcovi po narodení dieťaťa započítavalo do úhrnného obdobia nárokov na materské pri tom istom dieťati.

Podľa novely zákona otcovi dieťaťa počas otcovskej dovolenky vznikne nárok na dávku materské iného poistenca (otca) zo sociálneho poistenia v rozsahu 14 kalendárnych dní v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, bez ohľadu na skutočnosť, či matka dieťaťa poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Nárok na materské by si po novom mohli otcovia rozdeliť na dve obdobia (súčasný nárok sa rozdelí na samostatné nároky). V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie (napríklad 28 týždňov) nároku na materské iného poistenca (otca) môže rozdeliť na dve obdobia poberania materského (napríklad dva týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa). Tesne po narodení dieťaťa by si teda mohol požiadať o dávku v trvaní maximálne dvoch týždňov a o zvyšok si môže požiadať neskôr. Toto obdobie dvoch týždňov sa započíta do celkového obdobia 28 týždňov, počas ktorého má otec (pri starostlivosti o jedno dieťa) nárok na materské aj v súčasnosti.

Materské počas otcovskej dovolenky má byť financované z nemocenského poistenia vykonávaného Sociálnou poisťovňou. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa mu naďalej bude patriť platená otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, respektíve 31 týždňov, ak ide o osamelého muža, alebo v trvaní 37 týždňov, ak ide o dve alebo viac detí.

Plénum schválilo pozmeňovací návrh, podľa ktorého sa predĺži šesťtýždňové obdobie od narodenia dieťaťa, v ktorom môže otec dieťaťa čerpať prvú časť materského, o obdobie, počas ktorého bolo dieťa po pôrode hospitalizované zo zdravotných dôvodov dieťaťa alebo matky.

Zároveň poslanci schválili návrhy parlamentných výborov, ktoré okrem iného rozšírili možnosti propagácie odborových organizácií. Tie budú mať možnosť primeraným spôsobom osloviť zamestnanca s cieľom ponúknutia mu členstva v nej. Spôsob oslovenia zamestnanca dohodne odborová organizácia so zamestnávateľom. Ak k dohode nedôjde, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o odborovej organizácii, ktorá u neho pôsobí.