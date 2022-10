Gröhling o novom ministrovi školstva: Mám obavy

Uviedol to bývalý šéf rezortu školstva a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) v utorok s tým, že má obavy z Horeckého vyhlásení, ktoré prezentoval v minulosti. Podľa neho sa uvidí, ako bude chcieť nový minister školstva riadiť školstvo smerom do budúcna.

Keby bolo školstvo pre koalíciu dôležité, minister školstva by bol zvolený už dávno, vyhlásil exšéf rezortu. Poukázal na to, že tento post bol neobsadený takmer celý mesiac. Tvrdí, že so svojím nástupcom sa chcel stretnúť a odovzdať mu agendu. „Mám obavy, pretože meno nového ministra školstva sa viackrát skloňovalo s tým, či je konzervatívec, a to bola podmienka vládnej koalície, namiesto toho, aby sa pýtali, či má víziu školstva, či chce školstvo posunúť smerom dopredu alebo či chce pokračovať v rámci jednotlivých opatrení, ktoré sme nastavili,“ povedal Gröhling. Ako dodal, bude sa obávať, či sa školstvo nestane rukojemníkom názorov alebo vierovyznania, namiesto seriózneho záujmu o deti, učiteľov a rodičov a o to, ako a čo sa učia.

Nového ministra školstva čakajú podľa Gröhlinga viaceré výzvy. Počas leta podľa jeho slov zabezpečili základné veci, ktoré sa týkajú napríklad ochorenia COVID-19, umiestňovania detí z Ukrajiny do škôl či zabezpečenia financií, rovnako riešili aj výzvy z plánu obnovy. „Jednou z výziev je aj riešenie energetickej situácie na školách,“ konkretizoval. Pred novým vedením rezortu školstva sú podľa jeho slov viaceré dôležité úlohy, ide napríklad aj o tvorbu rozpočtu pre kapitolu školstva.

Poukázal na to, že je pripravený novému ministrovi školstva pomôcť. „Chcem, aby sme mali školstvo variabilné a aby sa tam nepresadzoval nejaký názor zo strany ministra školstva,“ dodal Gröhling.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová má v utorok v Prezidentskom paláci vymenovať nového ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého. Po demisii Gröhlinga bol dočasne poverený riadením rezortu školstva predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).