Video: Toto bola tá najhoršia búrka, povedal lovec hurikánov

Letecký inžinier Nick Underwood sa v rámci prieskumnej misie vrhol do oka hurikánu Ian, a to len niekoľko hodín predtým, ako sa katastrofickou silou prehnal Mexickým zálivom na Floride.

"Posledných šesť rokov som lietal v búrkach. Tento let... bol najhorší, na akom som kedy bol," povedal v rozhovore pre agentúru Reuters.

Hurikán Ian sa prehnal ponad Kubu až po Floridu a zapríčinil úmrtia aj rozsiahle materiálne škody. Vietor dosahoval rýchlosť 249 km/h a na záberoch vidieť, že pasažiermi úplne otriasol. Underwood natáčal takmer dve a pol minúty a jeho video ukazuje, ako mal tím palubných inžinierov, meteorológov a technikov problém udržať sa na mieste a ako sa po palube presúvalo zariadenie a ostatné predmety.

This week, @NOAA_HurrHunter and @noaa_aoml flew into Cat4 #HurricaneIan just before landfall. Despite extreme turbulence, the crew successfully launched a 27-pound Altius-600 drone, which collected critical measurements to understand #hurricane systems.https://t.co/H6aDYC740s pic.twitter.com/Ks3WE6EOd6