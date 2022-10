Takmer polovica ľudí na Slovensku prišla o pracovné výhody. Toto je dôvod

Najčastejším benefitom, o ktorý boli zamestnanci ukrátení, bolo pravidelné zvyšovanie platov, čo sa narušilo u 28,1 % z nich. Respondenti pritom mohli označiť viacero možností. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu spoločnosti Edenred, ktorý sa uskutočnil v septembri na vzorke 1042 respondentov starších ako 18 rokov.

Výsledky taktiež ukázali, že 22,6 % opýtaným boli krátené alebo zrušené odmeny. Dohromady 7,3 % respondentov uviedlo, že prišli o výhody v oblasti starostlivosti o zdravie, 7,2 % účastníkov prieskumu stratilo benefity v oblasti ďalšieho vzdelávania a 5,5 % označilo aj stratu platenej dovolenky nad rámec zákona.

Z hľadiska obľúbenosti pracovných výhod vedú so 71,2 % stravné lístky pred možnosťou kariérneho rastu, ktorý je obľúbeným benefitom u 32,9 % opýtaných a flexibilný pracovný čas je obľúbený u 31,9 %. Nasleduje platená dovolenka nad rámec zákona, 30,9 %, benefity v oblasti starostlivosti o zdravie, 28,3 %, možnosť ďalšieho vzdelávania, 26,9 %, čiastočná práca z domu, 17,5 % a finančná podpora na zriadenie home office, 6,9 %. Aj tu mohli opýtaní označiť viacero možností.

„V krízových časoch sú práve pracovné benefity jednou z prvých položiek, z ktorých sa v súvislosti so šetrením škrtá, čo je na jednej strane pochopiteľné. Dôsledkom však býva zhoršenie pracovného výkonu zamestnancov, oslabenie ich lojality a tiež chuti pracovať s vysokým nasadením, aby zamestnávateľ ťažké časy zvládol,“ uviedla riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Lívia Bachratá.

Respondenti sa v prieskume vyjadrili aj k tomu, čo je pre nich v súčasnej situácii hlavný faktor spokojnosti v práci. Takmer tretina, 31,2 %, si vybrala príjemné pracovné prostredie. Nasledujú medziľudské vzťahy na pracovisku, 28,7 %, výška platu, 26,2 %, prístup nadriadeného, 5,8 %, spätná väzba a hodnotenie práce, 4,9 % a napokon stotožnenie sa s víziou, stratégiou a cieľmi spoločnosti - 3,2 %.

Prieskum taktiež ukázal, že v súvislosti s blížiacimi sa Vianocami opýtaní v rámci možných účelových benefitov od zamestnávateľa preferujú priebežné odmeňovanie počas celého roka. Túto možnosť si zvolilo 37,7 % respondentov. Poukážku na konkrétny produkt či službu by na Vianoce privítalo 12 % opýtaných a 6,9 % účastníkov prieskumu by sa potešilo, keby od zamestnávateľa dostali členskú, parkovaciu či tankovaciu kartu alebo permanentku. Ostatní by na Vianoce uprednostnili peniaze.

„Z mnohých našich prieskumov vyplýva, že spoločnosti, kde sú ľudia odmeňovaní benefitmi, ktoré im skutočne vyhovujú, majú menší problém s fluktuáciou, čo zvyšuje stabilitu spoločnosti a zároveň jej šetrí nemalé finančné prostriedky,“ uzavrela Bachratá.