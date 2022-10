Deti najčastejšie skúšajú pivo, podľa Hubu sa mylne považuje za mäkký alkohol

Približne štvrtina detí vo veku 12 až 14 rokov sa prvýkrát stretne s alkoholom doma, ktorý im podajú sami rodičia. Upozornil na to Tomáš Huba z občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom s tým, že rozdelenie na mäkký a tvrdý alkohol neexistuje.

„V takmer 70 percentách prípadov ponúkajú rodičia deťom pivo, mysliac si, že je rozdiel medzi mäkkým a tvrdým alkoholom. Je to však iba najrozšírenejší mýtus o alkohole. Dva a pol deci 12-stupňového piva má rovnaké množstvo alkoholu ako deci vína či tri centilitre liehoviny. Mäkký a tvrdý alkohol jednoducho neexistuje, účinky sú rovnaké,“ uviedol Huba.

Na žiakov siedmeho ročníka základnej školy sa preto zameriava aj edukačný projekt Hovorme o alkohole, ktorý spustilo Fórum Pi s rozumom v školskom roku 2022/2023. „Práve v tomto veku sa deti prestávajú považovať za deti, no ešte stále sú vnímavé voči vplyvu dospelých. Navyše spravidla v tom čase prvýkrát prichádzajú do kontaktu s alkoholom, preto patria k jednej z najrizikovejších skupín,“ spresnil Huba s tým, že ide o šiesty ročník projektu, do ktorého sa zapojilo vyše 15.000 žiakov zo 190 škôl po celom Slovensku.

Lektorka Zuzana Žilinčíková podotkla, že deti považujú pitie alkoholu za normálne, keďže pijú aj dospelí. „Na rodičoch vidia, že si alkoholom kompenzujú svoje problémy, a tak sa tiež pokúšajú zahnať alkoholom svoju vlastnú samotu, nudu a frustráciu. Od kamarátov zas majú informácie, že alkohol uvoľňuje zábrany, dvíha sebavedomie, zlepšuje náladu,“ doplnila. Zákaz alkoholu je tiež veľmi častým dôvodom, prečo deti podľa nej siahnu po fľaške.

Fórum Pi s rozumom priblížilo, že podľa zistení z dotazníkov, ktoré žiaci vypĺňajú, pre siedmakov nie je problém dostať sa k alkoholu, cigaretám či iným drogám. Zároveň z ich prieskumu vyplynulo, že s prvou skúsenosťou s alkoholom sa rodičom zveruje len 41 percent detí. „Aj preto je potrebné systematicky a komplexne v spolupráci s odborníkmi oslovovať mládež aj dospelých a hovoriť s nimi o zodpovednej konzumácii alkoholu, no tiež iných návykových látok tak, aby pochopili všetky dôsledky,“ doplnil Huba.