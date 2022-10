Pozor na takéto príspevky na Facebooku: Emodži mrkvy má skrytý význam

Antivaxerské skupiny používajú emotikony mrkvy ako spôsob, ako tajne zdieľať nebezpečné príspevky na Facebooku bez toho, aby ich odhalili. Na sociálnej sieti boli pozorované skupiny so stovkami tisíc členov, ktorí používali symbol mrkvy namiesto slov ako „Covid-19“ alebo „vakcína“, ktoré by upútali pozornosť Facebooku. Emodži mrkvy umožnilo používateľom nenápadne zdieľať neoverené príspevky zamerané proti očkovaniu.

Facebook sa na vrchole pandémie stal ohniskom konšpiračných teórií. Preto sa na sociálnej sieti začali objavovať obsahové varovné štítky prakticky na všetkom, čo súvisí s novým koronavírusom. Stránka využíva umelú inteligenciu na automatickú detekciu všetkého podozrivého.

Antivaxeri však týmto jednoduchým trikom dokázali skryť potenciálne nebezpečné príspevky pred očami moderátorov obsahu. Redakcia BBC News , ktorá tento trik odhalila, nahlásila skupiny spoločnosti Meta. Skupiny, ktoré používali emotikon mrkvy na zakrytie antivaxerských príspevkov boli vymazané.

Jedna takáto skupina svojim 250 000 členom výslovne povedala, aby používali kódové označenia na všetko. Pravidlá skupiny varovali používateľov, aby „nikdy nepoužívali slovo na c, na v alebo slovo na b“ – čím mali na mysli slová Covid, vakcína a booster. Expert na dezinformácie Marc Owen-Jones uviedol:

Just got invited to a Facebook group with a couple of hundred thousand members where people share stories about why they think the Covid vaccine killed people they knew. But instead of saying vaccine they use the symbol, presumably to evade censorship. Very odd pic.twitter.com/mvXBv1aXBX