Hrozivé zábery: Vodič narazil do autobusovej zastávky

Prešlo len niekoľko hodín od tragickej nehody na zastávke v Bratislave, keď sa rovnaký prípad mohol zopakovať. Na nehodu v obci Hrkovce v okrese Levice upozornila polícia na sociálnej sieti. Vodič prešiel do protismeru, kde narazil do zastávky, ktorú zdemoloval a následne narazil do auta zaparkovaného na opačnej strane cesty.

"V pondelok v obci Hrkovce havarovalo auto zn. Mazda potom, čo jeho poľský vodič zaspal. Na zastávke sa v tej chvíli našťastie nikto nenachádzal, zranenia neutrpel ani vodič," uviedla polícia.

Vodič mal tiež šťastie, že v tej chvíli nešlo žiadne vozidlo oproti, keďže Mazda sa rútila cez protismer. Okolnosti nehody vyšetruje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach.