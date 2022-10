Video: Lukašenko vyhlásil mobilizáciu detí na brigády

Bieloruský líder Alexander Lukašenko v pondelok vyhlásil, že by mala prebehnúť mobilizácia školákov, ktorí by mali chodiť na zemiakové brigády, aby si upevnili zdravie. Informuje o tom agentúra AFP.

Autoritársky vládca Lukašenko, ktorý je v Bielorusku pri moci od roku 1994, je dlhodobo známy svojimi výstrednými výrokmi a návrhmi. Najnovšie sa rozhorčil nad tým, že bieloruské úrady nepovolili zvážanie študentov na zber zemiakov. AFP pripomína, že takéto brigády sa pravidelne organizovali za čias Sovietskeho zväzu.

Meanwhile, Belarus has its own problems.



Lukashenko announced mobilization to harvest potatoes.



I fully support him. This is exactly the kind of mobilization Belarus needs.



Care to comment, @elonmusk? What should be done with potatoes? pic.twitter.com/NimKpGuY50