Ako ušetriť energie pomocou mrazničky?

Keďže sú ceny energií vyššie ako kedykoľvek predtým, domácnosti hľadajú stále ďalšie spôsoby, ako ušetriť. Jedným zo spôsobov, ako znížiť sumu na účtoch je správne používanie spotrebičov. Predajca elektroniky AO sa podelil na sociálnych sieťach s najčastejšími chybami spotrebiteľov pri manipulácii s mrazničkou.

Príliš dlhé mrazenie potravín

Zelenina môže byť zmrazená až rok, zatiaľ čo ovocie len približne osem mesiacov. Vydrží dlhšie, ak je v neotvorenom balení. Mäso by sa v mrazničke nemalo uchovávať dlhšie ako 3 - 6 mesiacov. Ak je mäso mleté, použite ho do dvoch až troch mesiacov. Chlieb a pečivo môže byť v mrazničke až tri mesiace.

Aby ste jedlo spotrebovali v rámci týchto odporúčaných dátumov, napíšte si na vrecká a nádoby dátum, kedy ste potraviny vložili do mrazničky.

Udržiavanie mrazničky takmer prázdnej

Podľa expertov z AO drží plná mraznička chlad lepšie ako prázdna. Aby fungovala efektívne, mala by byť naplnená aspoň na 70 %. Zároveň by to však nemalo byť viac ako 85 %. Z veľkej časti udržiavajú chlad v mrazničke uskladnené a zamrznuté potraviny a steny mrazničky. Chladený tovar sa tak navzájom ochladzuje a pomáha schladiť novopridané položky na správnu teplotu.

Ako správne naplniť mrazničku?

V ďalšom videu odborníci na spotrebiče ukázali, ako správne ukladať potraviny do mrazničky. Ak máte v nej štyri zásuvky, tak ukladajte potraviny nasledovne: