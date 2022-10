Jágr sa už možno nevráti na ľad: Nemám motiváciu, tvrdí

Päťdesiatročnému členovi prestížneho Triple Gold Clubu chýba motiváciu, chuť a čas, pretože je zaneprázdnený starostlivosťou o extraligový klub Rytíři Kladno. Informoval portál idnes.cz.

Majiteľa deviateho tímu tabuľky v 30. ročníku českej súťaže môže prilákať späť na ľad akcia Winter Classic so zápasmi pod holým nebom. „Môj návrat sa určite neblíži. Úprimne nemám chuť. Jedine v prípade zorganizovania Winter Classicu. Sľúbil som, že si na ňom zahrám. Inak ma to vôbec neťahá späť,“ uviedol Jágr. Zápasy pod holým nebom boli v pláne v Špindlerovom Mlyne. Tvárou akcie, ktorá sa dva razy prekladala pre pandémiu koronavírusu je hokejista s číslom 68 na drese. Podľa informácií z polovice februára sa mal celý projekt presunúť do Prahy a odohrať sa v decembri. Zatiaľ to však nie je potvrdené. Olympijský šampión z Nagana a dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára aj MS nastúpil na súťažný zápas 25. apríla v barážovom zápase s Jihlavou (6:3), po ktorom Kladno oslavovalo udržanie sa medzi elitou.

„Momentálne nemám motiváciu vrátiť sa. Hokej mám rád, ale je to drina. Na zimnom štadióne som navyše oveľa viac času ako predtým, hlavne pre organizačné veci. Pred sezónou sme boli trochu v strese, museli sme riešiť množstvo záležitostí, aby sme vôbec zvládli prvý zápas. V mojich rokoch hrať na nejakej úrovni je samo o sebe ťažké,“ skonštatoval Jágr. Český útočník už niekoľkokrát naznačil možnosť ukončenia hráčskej kariéry, no zakaždým sa na ľad vrátil. Svoju úlohu však teraz zohráva aj fakt, že cíti silnú zodpovednosť voči klubu a jeho fungovaniu.