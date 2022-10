O stánkoch s občerstvením na vianočných trhoch rozhodne v Trenčíne aukcia

Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.

„Mierové námestie obsadí počas vianočných trhov 56 drevených domčekov. V 44 z nich budú predávať svoje výrobky remeselníci. V 12 domčekoch sa budú predávať nápoje a občerstvenie. Záujemcovia o prenájom niektorého z týchto 12 stánkov sa musia zúčastniť na elektronickej aukcii. Musia vyplniť prihlášku ku konkrétnej aukcii,“ uviedla hovorkyňa.

Ako dodala, Vianočné remeselné trhy 2022 sa na Mierovom námestí začnú 25. novembra a skončia sa 23. decembra. Záujemcovia o prenájom stánkov s predajom občerstvenia a nápojov nájdu všetky informácie o elektronických aukciách na webstránke mesta.

Vstupné kolo elektronických aukcií potrvá do 11. októbra. Na dve miesta s predajom gastronomických lahôdok bude vyhlásené výberové konanie, do ktorého treba poslať prihlášku do 20. októbra.