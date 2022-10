Británia: Putin priznal problémy pri mobilizácii neobvykle rýchlo

To poukazuje na rozsah zlej organizácie pri povolávaní mužov do armády. Uviedlo to v pondelok britské ministerstvo obrany v pravidelnej správe o vývoji situácie na Ukrajine.

Putin sa vo štvrtok v súvislosti s mobilizáciou prihovoril k členom Ruskej bezpečnostnej rady. Uviedol, že mobilizácia vyvolala mnoho otázok a je potrebné rýchlo „napraviť naše chyby a neopakovať ich“, cituje britský rezort Putina.

„Putinove nezvyčajne rýchle priznanie problémov len poukazuje na nefunkčnosť mobilizácie počas jej prvého týždňa... Takmer s istotou boli povolaní aj ľudia, ktorí nespĺňajú definíciu stanovenú Putinom a (ruským) ministerstvom obrany,“ uvádza britské ministerstvo. Dodáva, že ruskí regionálni predstavitelia zrejme nie sú dostatočne informovaní o rozsahu a právnom zdôvodnení mobilizácie.

„Ruskí predstavitelia majú zrejme problémy pri poskytovaní výcviku a hľadaní dôstojníkov, ktorí by viedli nové jednotky, keďže povolaní ruskí záložníci sa zhromažďujú v stanových tranzitných táboroch,“ uzatvára britský rezort obrany.