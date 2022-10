Británia nebude znižovať dane z najvyšších príjmov. Môže za to rebélia poslancov

Dôvodom je rebélia poslancov vládnej Konzervatívnej strany.

Minister financií Kwasi Kwarteng oznámil rozhodnutie na sociálnej sieti v Twitter v pondelok skoro ráno. Proti tomuto kroku sa totiž cez víkend postavilo niekoľko významných predstaviteľov Konzervatívnej strany.

„Chápeme to a počúvali sme,“ napísal na Twitteri, čím spečatil prvý veľký obrat novej vlády premiérky Liz Trussovej. Vo vyhlásení pripojenom k tweetu Kwarteng uviedol, že návrh na zníženie daní z príjmu nad 150.000 libier (169.875,42 eura) ročne, „odvádza pozornosť od našej prvoradej misie riešiť výzvy, ktorým naša krajina čelí“.

Zníženie tejto dane predstavovalo relatívne malú časť z balíka stimulov vo výške 45 miliárd GBP, ktoré oznámil Kwarteng pred dvoma týždňami. Ale vyvolalo zúrivý politický odpor. Trussová ešte v nedeľu (2. 10.) tieto opatrenia obhajovala, ale povedala tiež, že mohla „odviesť lepšiu prácu a pripraviť pôdu na ich oznámenie“.

Trussová nastúpila do úradu pred necelým mesiacom a sľúbila, že radikálne pretvorí britskú ekonomiku, aby ukončila roky pomalého rastu. Oznámenie vlády z 23. septembra o balíku stimulov, ktorý zahŕňa zníženie daní, spôsobilo, že libra sa voči doláru prepadla na rekordné minimum. Centrálna banka, Bank of England (BoE), bola nútená zasiahnuť, aby podporila trh so štátmi dlhopismi.

Zníženie daní pre najlepšie zarábajúcich ľudí a zrušenie stropu na bonusy bankárov, zatiaľ čo milióny ľudí čelia kríze životných nákladov spôsobenej prudko rastúcimi účtami za energiu, sa všeobecne považovalo za politicky toxické.

Trussová a Kwarteng tvrdili, že ich plán prinesie rast ekonomike a v konečnom dôsledku viac daňových príjmov, čím sa vykompenzujú náklady na pôžičky na financovanie škrtov. Zároveň však naznačili, že bude potrebné znížiť verejné výdavky.

Kwarteng informoval tiež, že vláda sa drží svojej ďalšej daňovej politiky vrátane zníženia základnej sadzby dane z príjmu v budúcom roku. Libra po Kwartengovom oznámení vzrástla na približne 1,12 USD, čo je zhruba hodnota, ktorú mala pred oznámením rozpočtu 23. septembra.

Trussová a Kwarteng dúfajú, že urobia hrubú čiaru za dňami trhových turbulencií, ktoré nasledovali po Kwartengovom fiškálnom balíku z 23. septembra. Napriek tomu je to veľký obrat pre vládu, ktorá je v úrade len mesiac. Návrh rozpočtu zahŕňal aj nákladné zmrazenie účtov za energie pre jednotlivcov a podniky.