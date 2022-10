Video: Potýčky na futbalovom zápase si vyžiadali 129 obetí

Najmenej 129 ľudí prišlo o život pri potýčkach, ktoré vypukli na zápase indonézskej futbalovej ligy medzi fanúšikmi tamojších futbalových tímov Arema a Persebaya Surabaya po tom, čo Arema prehrala 2:3. V noci na nedeľu o tom informovala miestna polícia. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Šéf úradu verejného zdravotníctva v okrese Malang na indonézskom ostrove Jáva Wiyanto Wijoyo uviedol, že úrady sa stále snažia ustáliť skutočný počet obetí. Agentúra AP uviedla, že medzi obeťami nepokojov sa nachádzajú aj dvaja policajti.

„Viac ako 120 ľudí zahynulo z dôvodu udusenia, pošliapania a chaosu,“ vyhlásil Wijoyo, pričom dodal, že pri potýčkach utrpelo zranenia viac ako 180 osôb.

BREAKING: Over 100 people were killed and 200 injured in a riot at a football stadium in Malang Indonesia, authorities said. #news #BreakingNews #Newsnight #NewsUpdate #NewsBreak #soccer #Indonesia #malang#AremavsPersebaya#arema #Kanjuruhan #bonekjancok #football pic.twitter.com/SXhCPfTId9