​Video: Pred bankomat postavili oblečenú figurínu. Briti svojou reakciou neprekvapili

Čakanie na uvoľnený bankomat neraz pripomína nekonečný príbeh. Hoci stroj neposkytuje veľa možností na využitie, zdá sa, že niektorí ho využívajú nad svoje limity a trávia pri ňom celé minúty.

Prípad z bankomatu pred obchodným domom v Liverpoole nie je jedinečný v tom, ako dlho pred ním museli zákazníci čakať, kým sa dostanú na rad, ale v tom, prečo čakali. Pred bankomatom totiž stála celú večnosť oblečená figurína.

Kaskadérsky kúsok má na svedomí Brit Daniel Green, ktorý pomenoval svojho plastového kamaráta „Derek“. Green obliekol Dereka tak, aby odzadu pripomínal skutočného človeka, a sám nevedel, aké budú reakcie ľudu, keď ho postaví pred bankomat.

Britský zmysel pre čakanie v rade napokon nikoho nesklamal. Hoci sa pred bankomatom zhromaždili dvaja ľudia, tí v domnienke, že zákazník pred nimi potrebuje viac času, jednoducho trpezlivo znášali svoj údel a nijako nezasiahli, hoci sa Derek ani nepohol.

Pútavý dej ešte ozvláštnil Green, ktorý po chvíli vystúpil z auta a sám sa postavil do nehybného radu. S predstieranou netrpezlivosťou potom poklopal Dereka po pleci a nakoniec ho uchopil za plecia a otočil tvárou k sebe, po čom už muselo byť všetkým jasné, že sa stali obeťou žartu. Green na záver odniesol figurínu späť do auta.

