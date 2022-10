Z letiska Beľbek na Kryme hlásia silný požiar a výbuchy

Vojenské letisko Beľbek sa nachádza v blízkosti Sevastopola.

Ruskom dosadený Razvozžajev uviedol, že na letisku Beľbek došlo k „mimoriadnej situácii“ a vyzval obyvateľstvo, aby zachovalo pokoj. S odvolaním sa na záchranárov Razvozžajev na margo incidentu vysvetľoval, že „lietadlo počas pristávania zišlo z dráhy a začalo horieť.“

Something reported to be on fire from the direction of Belbek military airport in Crimea. #Ukraine #Crimea pic.twitter.com/Xs3BvCB8Rb