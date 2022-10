Pri vstupe do mesta Lyman vztýčili ukrajinskú vlajku

Ukrajinská armáda v sobotu uviedla, že jej jednotky obkľúčili tisícky ruských vojakov v blízkosti kľúčového východoukrajinského mesta Lyman, ktoré bolo od jari pod kontrolou Moskvy. Pri vstupe do mesta už vztýčili ukrajinskú vlajku. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.

„Ruské zoskupenie blízko Lymanu je obkľúčené,“ potvrdil hovorca pre východné velenie ukrajinských síl Serhij Čerevatyj, ktorého citovala ruská agentúra Interfax.

Čerevatyj predtým uviedol, že v oblasti sa nachádza „približne 5000 - 5500“ ruských vojakov.

#Lyman is returned under #Ukraine’s control! Donbas was, us and always will be Ukraine! pic.twitter.com/eqp4RXDWip