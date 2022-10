Lyman by mohol padnúť do 72 hodín, pre Rusov by išlo o obrovskú stratu

Ukrajinské jednotky by v priebehu nasledujúcich 72 hodín mohli kompletne dobyť a obkľúčiť strategicky dôležité mesto Lyman ležiace na východe Ukrajiny v Doneckej oblasti. Konštatuje sa to podľa nemeckej spravodajskej televízie n-tv v analýze amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) zverejnenej v sobotu.

ISW uvádza, že ruskí vojaci opustili obec Drobyševe, ktorá leží asi šesť kilometrov severovýchode od Lymanu. Na ukrajinských sociálnych sieťach bolo zdieľané video, ktoré má zachytávať ukrajinských vojakov pred zničenou budovou v Drobyševe.

81st Airborne Brigade liberated the village of Drobysheve, next to #Lyman (Donetsk region). - @DefenceU pic.twitter.com/wpy97Bmppg