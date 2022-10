Rusi zajali riaditeľa záporožskej elektrárne. So zviazanými očami ho odviezli na neznáme miesto

Informovala o tom v sobotu spravodajská televízia Sky News, citujúca z vyhlásenia ukrajinského štátneho podniku Enerhoatom, ktorý najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe prevádzkuje.

Enerhoatom uviedol, že Murašova zadržali okolo 16.00 h miestneho času, keď sa vracal z elektrárne do mesta Enerhodar.

„Zastavili auto a so zaviazanými očami ho odviezli neznámym smerom. V súčasnosti nemáme nijaké informácie o mieste pobytu Igora Murašova a jeho osude,“ píše sa vo vyhlásení agentúry.

On Friday, #Russian invaders kidnapped and drove Igor Murashov, general director of the #Zaporizhzhia NPP, to an unknown location. This was reported by Energoatom. pic.twitter.com/aWrEZbIYQN