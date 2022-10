​Ako sa vyhnúť opici ešte pred jej nástupom? Lekársky trik využijete na každej zábave

Vracanie, bolesť hlavy, citlivosť na svetlo a hluk a triaška. Ak by sme okrem týchto chceli vymenovať všetky ďalšie nepríjemnosti, aké sprevádzajú nasledovný deň po pití alkoholu, minuli by sme na to celý článok.

Povedzme si radšej niečo viac o tom, ako sa klasickým príznakom opice vyhnúť. U väčšiny ľudí platí, že agresivita opice je úmerná množstvu vypitého alkoholu deň predtým. Ako zabrániť nepríjemným príznakom bez toho, aby ste sa v spoločnosti obmedzovali?

8 mýtov o opici – tieto veci vám po ťažkej noci viac uškodia, než pomôžu

Britský lekár Karan Rajan si na sociálnej sieti TikTok vybudoval renomé vďaka zverejňovaniu klipov, v ktorých ponúka pohľad za kulisy operačnej sály a iných priestorov v nemocničnom svete. Svojimi poznatkami už neraz pomohol divákom objasniť najčastejšie medicínske diagnózy aj kuriozity.

V jednom z posledných videí Rajan reagoval na influencerku, ktorá na sociálnych sieťach tvrdila, že pred opicou vás ochráni jedna polievková lyžica olivového oleja pred pitím alkoholu.

Rajan vysvetľuje, že túto metódu nemusíte dodržiavať doslova, no zároveň priznáva, že sa v nej ukrýva časť pravdy. Namiesto olivového oleja radí, aby ste sa pred pitím alkoholu najedli poriadne mastného jedla.

Asi 20 percent zo všetkého skonzumovaného alkoholu sa vstrebáva do krvného obehu už v žalúdku. „Približne 80 percent sa vstrebáva v tenkom čreve. Takže sa môžete opiť pomalšie tým, že spomalíte tempo, v ktorom sa alkohol prepravuje do tenkého čreva. To môžete dosiahnuť jeho konzumáciou spolu s jedlom s obsahom tuku,“ radí Rajan.

Iste viete, že mastné jedlá sú ťažké na žalúdok, čo vám počas piatkovej noci v spoločnosti hrá do karát, pretože zároveň spomaľujú vyprázdňovanie obsahu žalúdka do tenkého čreva, a tak brzdia aj trávenie alkoholu.

Na druhej strane treba dodať, že neexistuje nijaká čarovná technika, ako sa opiť „menej“. Jediný spôsob, ako sa vyhnúť nadmerným ťažkostiam na ďalší deň, je podľa lekára piť menej.

Dôležitú úlohu pri prevencii opice plní aj váš každodenný jedálniček. Keďže alkohol oberá telo o živiny a najmä vitamín B, je dôležité jesť často potraviny ako avokádo a strukoviny. Takisto dbajte o zvýšený príjem omega-3 mastných kyselín.