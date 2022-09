Výpovede podávali aj lekári v detských nemocniciach, jednej z nich hrozí kolaps

Vstup Ukrajiny do NATO je krokom k tretej svetovej vojne, tvrdí Fico

DNES - 19:09 Domáce

Strana Smer-SD je proti vstupu Ukrajiny do NATO. Uviedol to jej predseda Robert Fico. Ak by bola v súčasnosti strana vo vláde, rozhodnutie o vstupe by medzinárodne vetovali.