Vstup Ukrajiny do NATO je krokom k tretej svetovej vojne, tvrdí Fico

DNES - 19:09

Bratislava Správy » Domáce

Strana Smer-SD je proti vstupu Ukrajiny do NATO. Uviedol to jej predseda Robert Fico. Ak by bola v súčasnosti strana vo vláde, rozhodnutie o vstupe by medzinárodne vetovali.

„Ako predseda Smeru-SD budem viesť poslancov Národnej rady SR za túto stranu, aby v prípade hlasovania o súhlase so vstupom Ukrajiny do NATO boli proti,“ vyhlásil Fico. Vstup Ukrajiny do NATO je podľa neho „krokom k tretej svetovej vojne“, ktorý nemôže byť ospravedlnený použitím ruskej vojenskej sily na Ukrajine. „Je popretím všetkých doterajších dohôd superveľmocí,“ vyhlásil. Ukrajina podala v piatok žiadosť o „zrýchlený“ vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin podpísal zmluvy o pričlenení okupovaných ukrajinských regiónov k Rusku. Zdieľať tento článok na Facebooku