Izolácia pre COVID-19 trvá 5 dní, karanténa nie je automatická, pripomína ÚVZ

Vyplýva to z aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Rezort vnútra v piatok oznámil, že v regionálnych voľbách budú môcť hlasovať aj voliči v izolácii alebo karanténe. Musia o to včas požiadať, voliť budú do špeciálnej schránky.

Izolácia pozitívnej osoby trvá päť dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom alebo odo dňa objavenia sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby. „Päťdňová lehota izolácie platí, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, napríklad vysoká teplota alebo črevné a zažívacie problémy. O tom, čo sú príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, rozhoduje ošetrujúci lekár po individuálnom posúdení zdravotného stavu daného pacienta,“ skonštatovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková. Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár.

Za pozitívnu sa považuje osoba po doručení pozitívneho výsledku RT-PCR, LAMP, antigénového testu alebo Point of care testu (PoCT) a tiež osoba po domácom antigénovom teste. „S výsledkom samotestu osoba oboznámi svojho všeobecného lekára, ktorý ho posúdi a určí ďalší postup,“ doplnila hovorkyňa s tým, že izolácia je povinná aj po domácom samoteste a nerozlišuje sa, či má osoba príznaky alebo nie.

Karanténa úzkeho kontaktu pozitívne testovanej osoby nie je automatická. „Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú, napríklad ak ide o dlhodobý úzky kontakt s pozitívnou osobou či ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku,“ uviedla hovorkyňa ÚVZ.

Špeciálny spôsob hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 predpokladá nový zákon. Uplatnil sa, pretože k piatku (30. 9.) platí vyhláška ÚVZ o izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnym.