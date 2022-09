Seniori budú mať komisára na ochranu základných práv

Po rozšírení agendy úradu by sa mohli zvýšiť jeho kapacity o osem ľudí, zriadiť by sa mohli jeho kancelárie aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Predpokladá to legislatívny návrh koaličných poslancov, ktorý smeruje do Národnej rady (NR) SR. Predstavili ho na piatkovej tlačovej konferencii s komisárkou Zuzanou Stavrovskou a prezidentkou Fóra pre pomoc starším Ľubicou Gálisovou.

„Myslíme aj na tých najzraniteľnejších, ktorí až doteraz ostávali bez pomoci štátu,“ skonštatovala poslankyňa Monika Kozelová (OĽANO). Pripomenula, že seniori sa už niekoľko rokov snažia o zriadenie vlastného ombudsmana. V tomto volebnom období sa preto pokúsili o takúto a zmenu a po dohode prichádzajú s legislatívnym návrhom. Prerokovať v prvom čítaní by sa mohol na októbrovej riadnej schôdzi.

Stavrovskej úrad sa už zaoberá podnetmi seniorov, keďže veľa z nich sú osoby so zdravotným postihnutím, po rozšírením agendy sa bude môcť venovať všetkým starším osobám. Vysvetlila, že špecifická pôsobnosť úradu je aj v tom, že môže vstúpiť do súdnych konaní, kým verejný ochranca práv nemôže. Dodala, že aktuálne má úrad aj s ňou 12 zamestnancov a riešia obrovské spektrum podnetov. Pri zvýšení počtu zamestnancov o osem ľudí vychádzali podľa jej slov zo štatistík podnetov. K zvýšeniu časovej efektivity podľa nej prispeje aj zriadenie kancelárií v Košiciach a Banskej Bystrici, keďže zamestnanci nebudú musieť cestovať pravidelne cez celé Slovensko.

„Staršie osoby majú rovnaké práva ako všetci ostatní, ako zraniteľné osoby sa stretávajú s rôznymi prekážkami, sú mimoriadne zraniteľné, zažívajú rôzne formy násilia, izolácie, zlého zaobchádzania,“ poznamenala komisárka s tým, že ide o porušovanie základných ľudských práv voči starším osobám. Podotkla, že na Slovensku aktuálne absentuje špecializovaná ochrana práv seniorov.

Šéfka Fóra pre pomoc starším Gálisová podotkla, že pri pomoci seniorom nejde len o peniaze, pretože mnohí ich majú, no nevedia si zabezpečiť potrebné služby či ochranu. „Porušení ich práv je naozaj veľmi veľa,“ upozornila. Apelovať chce aj na prijatie medzinárodného dohovoru na ochranu práv seniorov.