Česi zadržali na našich hraniciach už stovky utečencov

Už viac než 300 migrantov zadržala česká polícia od štvrtka (29. 9.) na hraniciach so Slovenskom.

Vstup odoprela 176 osobám pochádzajúcim prevažne zo Sýrie, informoval Český rozhlas s odvolaním sa na správy polície.

Podľa hovorkyne policajného prezídia ČR Ireny Pilařovej bolo v rámci kontrol na hraniciach so Slovenskom, zavedených od polnoci zo stredy na štvrtok, preverených celkovo 23.500 osôb. Podľa hovorkyne bolo od zavedenia kontrol celkovo zadržaných už najmenej 364 migrantov.

Polícia ČR v piatok dopoludnia na svojej webstránke uviedla, že len v priebehu štvrtka bolo odhalených 247 migrantov, v drvivej väčšine Sýrčanov, ktorí sa pokúsili nelegálne prekročiť štátne hranice. Zadržaných bolo aj 11 prevádzačov, voči ktorým bolo začaté trestné konanie.

Rušná noc bola na hraniciach ČR a SR aj zo štvrtka na piatok. Od polnoci bolo zaistených už 80 migrantov a osem prevádzačov. Na hraničnom priechode Lanžhot policajti počas noci objavili v siedmich osobných autách celkovo 53 migrantov. Prevádzačov odviedli na trestné úkony, zatiaľ čo migrantom odopreli vstup na územie Českej republiky.

Ráno po 07.00 h zastavili policajné hliadky aj osobné vozidlo v Hodoníne, v ktorom cestovali prevádzač a deväť migrantov zo Sýrie.

Česká polícia začala od polnoci zo stredy (28. 9.) na štvrtok vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnych hraníc so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch i na tzv. zelenej hranici. K tomuto kroku polícia pristúpila pre zvyšujúci sa počet utečencov, ktorí cez územie SR a ČR prechádzajú do Nemecka a Rakúska.

Kontroly by sa mali vykonávať minimálne desať dní, teda do 8. októbra, avšak česká vláda môže rozhodnúť o ich predĺžení. Do uvedeného termínu chce o celej záležitosti rokovať so slovenskou stranou.

Z dôvodu zvýšenej migrácie zaviedlo od polnoci zo stredy na štvrtok dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom aj Rakúsko.