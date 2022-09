Voliči v izolácii budú môcť hlasovať do špeciálnej urny

Potvrdilo to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Voliči budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania obec svojho trvalého pobytu, a to do piatku 28. októbra. Právo požiadať o špeciálnu schránku majú aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.

V deň volieb prídu za voličom v izolácii alebo karanténe v mieste jeho trvalého pobytu dvaja členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou. Politické strany a koalície môžu delegovať členov do týchto komisií. Urobiť tak musia do budúcej nedele.

Špeciálny spôsob hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 predpokladá nový zákon. Uplatnil sa, pretože k piatku (30. 9.) platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR o izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnym.

Špeciálne hlasovanie sa týka iba prekážky pre pandémiu. Stále však platí, že volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku. Aj v tomto prípade za ním domov prídu vyslaní členovia komisie.

Volič, ktorý je v izolácii alebo karanténe, požiada o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa miestnej, respektíve mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. „Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. Žiadosť môže podať najneskôr do piatku 28. októbra do 12.00 h,“ uviedlo MV. Obec musí zverejniť kontakt na zapisovateľa najneskôr 24. októbra.

Volič takto hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.

„Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku,“ upozornilo MV. Určená obec je povinná zabezpečiť na činnosť špeciálnej volebnej komisie okrem iného respirátory a dezinfekčný prostriedok na ruky a poskytnúť členom miestnosť, v ktorej sa budú zdržiavať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom.

Špeciálne volebné komisie budú fungovať v 315 špeciálnych volebných obvodoch. Ministerstvo vnútra vydalo v tejto súvislosti usmernenia.

Spojené voľby budú 29. októbra. Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.