Medicínsko-technickí pracovníci chcú od vlády, aby zastavila výpovede lekárov

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) a celú vládu, aby zastavili výpovede lekárov. Podľa komory je to posledná šanca, ako udržať systém zdravotníctva pri živote. TASR o tom informovala prezidentka komory Iveta Šluchová.

Poukazuje na to, že keď lekári prestanú pracovať, bude to zodpovednosťou vlády. „Bude to fatálne, bezprecedentné zlyhanie. Je to preto posledná výzva, na záchranu slovenského zdravotníctva. Všetci sme požadovali dialóg a riešenia. Vláda si doteraz neuvedomila, že riešenia nemôžu v tejto ťažkej dobe prísť bez dialógu,“ doplnila Šluchová. Komora verí, že ak by sa premiér a šéf parlamentu dohodli so zdravotníkmi, bolo by ešte možné výpovede zastaviť. SKMTP zároveň vyjadruje solidaritu Lekárskemu odborovému združeniu (LOZ).

Komora považuje za absolútny hazard zo strany vlády spoliehať sa na náhodu s počtami aj štruktúrou lekárov vo výpovediach. Nepochopiteľné je podľa nej aj vyhlásenie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), že situáciu budú riešiť až po podaní výpovedí.

„Zdravotníctvo a ľudia, ktorí v ňom pracujú, sú obrovský, zatiaľ funkčný mechanizmus, ktorý pracuje na hranici svojich možností. Myslieť si, že amputujete ruku, nohu či hlavu, ak takto prirovnáme výpovede lekárov, a myslieť si, že všetko bude fungovať ďalej, je nezodpovedné a naivné,“ skonštatovala Šluchová.

Lekárske odborové združenie vo štvrtok (29. 9.) informovalo, že výpovede podá minimálne 1948 lekárov, pričom počty naďalej stúpajú. Podľa šéfa LOZ Petra Visolajského lekári inú možnosť nemajú, deklaruje však, že sú pripravení ďalej konštruktívne rokovať. Lekárski odborári už dlhšie avizovali podanie výpovedí na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme.

Premiér Heger výzvou na zodpovednosť apeloval na lekárov, aby prehodnotili výpovede. Lengvarský avizoval stretnutia s riaditeľmi nemocníc aj odborármi. Rezort deklaroval, že je otvorený novej požiadavke odborárov o podpísaní memoranda k plánu riešení situácie v zdravotníctve.