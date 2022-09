​Video: Cestujúcich v lietadle vydesili zvláštne zvuky. Toto sa ozývalo z interkomu

Pasažierov letu americkej spoločnosti American Airlines z Los Angeles do Dallasu vydesili zvuky, aké sa na palube ozývali z interkomu. Išlo o vzdychy a stony, ktoré podľa niektorých pripomínali vracanie, iní ich zas opisovali ako akustický sprievod počas súlože.

Dôkaz o bizarnej situácii v lietadle prostredníctvom videozáznamu na Twitteri zverejnil jeden z cestujúcich Emerson Collins. Podľa neho niektorý zo spolusediacich musel napadnúť softvér ovládajúci zvukovú signalizáciu v lietadle, ktorá sa používa najmä na komunikáciu medzi pilotmi a letuškami a pasažiermi.

„Niekto sa asi nabúral do interkomu a púšťa cezeň zvuky, ktoré sa podobajú na niečo medzi vyvrcholením a vracaním,“ komentuje Collins svoje video.

The weirdest flight ever.

These sounds started over the intercom before takeoff and continued throughout the flight.

They couldn’t stop it, and after landing still had no idea what it was. pic.twitter.com/F8lJlZHJ63