Odborník na zdravie čriev: Takýto šalát by som si v živote nekúpil. Čomu sa v obchode vyhnúť?

Otrava jedlom znie pre mnohých príliš desivo na to, aby vzali do úvahy, že nejde o raritu. Tento krátkodobý stav v skutočnosti dokáže vyvolať oveľa viac potravín ako by sa dalo čakať. Pod pojmom „otrava“ si totiž netreba predstaviť len horúčku a vracanie. Neraz ide aj o hnačku, bolesť brucha a celkovú slabosť, ktorú toto ochorenie so sebou prináša.

Všetky príznaky otravy jedlom sú dostatočne nepríjemné na to, aby ste sa pokúsili čo najdôslednejšie pred nimi chrániť. Nebezpečenstvo sa pritom môže ukrývať aj v potravinách, ktoré si bežne kupujete.

Nástrahy, aké na nás číhajú z rozličných jedál, divákom na TikToku priblížil expert na zdravie tráviacej sústavy, známy pod prezývkou Mr. Gut Health.

Riskujeme pri nákupe mäsa aj zeleniny

Ako sme už spomenuli, otrava jedlom so sebou prináša celý rad nežiaducich krátkodobých následkov. Škodí nám ale aj z dlhodobého hľadiska, pretože podľa odborníka môže spôsobiť také chronické problémy, ako je pozápalový syndróm dráždivého čreva (IBS).

Prvé z jedál, ktorým by ste sa pri nakupovaní mali oblúkom vyhnúť, sú ustrice. Ich strava totiž pozostáva zo všetkého, na čo na morskom dne narazia, vrátane baktérií.

„Hovädzie v burgri si nikdy nežiadajte surové,“ pokračuje odborník, podľa ktorého sa tento prípad odlišuje od objednávania steaku. „Hovädzie burgre sa pripravujú z mletého mäsa, takže všetky baktérie zvonku sa premiešajú s vnútorným obsahom. Objednajte si preto aspoň medium rare.“

Ďalšie na rade je sushi v zľave, ktoré je jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia končia v nemocnici s otravou z jedla. „Sushi sa väčšinou vyrába z mrazených rýb, aby sa zabránilo množeniu baktérií. Ryby sa však po spracovaní rýchlo kazia, takže ich zjedzte najlepšie naraz v jeden deň,“ radí expert.

Posledný artikel, ktorý by ste podľa odborníka mali vyhodiť z nákupného košíka, je balený listový šalát. „Je to šialené... 22 % všetkých prípadov otravy jedlom za posledných desať rokov súvisí so šalátom,“ tvrdí autor videa, pričom sa odvoláva na údaje amerických Centier pre kontrolu a prevenciu ochorení.

„Tieto umyté a predbalené šaláty sú nebezpečné preto, lebo sú vystavené krížovej kontaminácii a vnútri obalu je vždy vlhké prostredie, čo je ideálna podmienka pre množenie baktérií,“ dodáva expert.