Biden vníma voľby v Taliansku ako varovanie pre demokraciu

„Práve ste videli, čo sa stalo v Taliansku v nedávnych voľbách. Vidíte, čo sa deje po celom svete,“ uviedol Biden guvernérom na stretnutí členov Demokratickej strany. Narážal tým na víťazstvo krajne pravicovej líderky Giorgie Meloniovej.

„Ani my nemôžeme byť optimistickí z toho, čo sa u nás deje,“ povedal Biden. Išlo o odkaz na to, čo považuje za antidemokratické sily vedené bývalým prezidentom Donaldom Trumpom v období pred novembrovými voľbami, ktoré majú rozhodnúť o kontrole Kongresu.

Šéf Bieleho domu ďalej uviedol, že čínsky prezident Si Ťin-pching mu priamo povedal, že demokracie sa v 21. storočí nedajú udržať. „Nechcem to zveličovať, ale nechcem to ani podceňovať. A to je dôvod, prečo som tak znepokojený,“ povedal.

„Demokracia je v stávke,“ dodal Biden.