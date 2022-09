Dopravcovia hrozia štrajkom, od vlády žiadajú splnenie viacerých podmienok

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD upozornilo, že pokiaľ sa s vládou v najbližších mesiacoch nedohodne na splnení viacerých podmienok, vyhlási štrajkovú pohotovosť. Tá by mala zahŕňať aj obmedzovanie dopravy na dôležitých trasách. Na štvrtkovom brífingu to povedal prezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.

„Ak nedotiahneme tých našich šesť bodov, ktoré máme, tak budeme schopní vyjsť do ulíc, tak ako ste na to zvyknutí z minulého obdobia a v princípe nejakým spôsobom blokovať ekonomiku,“ povedal Piešťanský. Dopravcovia by napríklad chceli vratky spotrebnej dane z motorových palív, úpravu mýta, cestnej dane či úpravu diét a vreckového. ČESMAD v súčasnosti o svojich požiadavkách rokuje priamo s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) a výsledky očakáva do niekoľkých mesiacov.

Minister dopravy Andrej Doležal reagoval, že požiadavky dopravcov nie sú pre rezort ničím novým, no takmer všetky sú v kompetencii ministerstva financií. „Čím si nad tým neumývam ruky,“ povedal Doležal. „Budem tieto požiadavky naďalej tlmočiť vláde a budem sa snažiť ich vo vláde aspoň časť presadiť,“ dodal. Odborná diskusia a komunikácia s ČESMAD-om sú podľa neho na veľmi vysokej úrovni.