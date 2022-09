Vlčan: Chovatelia hydiny môžu dostať podporu aj zo schémy na boj so zoonózami

Chovatelia hydiny môžu dostať podporu zo schémy aj na boj so zoonózami (chorobami). Čiastočne by mohli počítať aj s peniazmi, ktoré vláda minulý týždeň schválila na riešenie dôsledkov sucha. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v reakcii na vyjadrenia Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).

„Verím, že schému (na boj so zoonózami) nám čo najskôr schváli Brusel, aby sme čo najskôr na základe schémy tejto pomoci mohli hydinárom efektívne a cielene pomôcť,“ priblížil.

Na notifikácii v Bruseli má podľa neho SR aj schému pomoci pre potravinárov. „Počítame, že im poskytneme prostriedky v rozsahu 8 až 10 miliónov eur. Pripomínam, že potravinári už tento rok dostali pomoc vo výške 8 miliónov eur,“ dodal Vlčan. Dohromady sa podľa neho tento rok poskytne potravinárom až 18 miliónov eur, okrem iného aj na kompenzáciu vysokých cien energií.

Daniel Molnár, riaditeľ ÚHS, vo štvrtok informoval, že aj v roku 2022 sa intenzita rastu nákladov hydinárov výrazne zvyšuje. Najväčší nárast zaznamenávajú hydinári pri cenách kŕmnych zmesí, elektrickej energie, plynu, pohonných látok a obalových materiálov.