Poslanec Taraba: Ak Sulík nesľúbi hlasy na predčasné voľby, neprídem na hlasovanie

Taraba to uviedol na sociálnej sieti.

„Hlasovať za zotrvanie Matoviča nebudem ani ja a ani jeden z mojich kolegov zo strany Život, pretože si nezaslúži byť ministrom financií,“ ozrejmil Taraba. V jeho strane pôsobia ešte poslanci Štefan Kuffa i Filip Kuffa (obaja nezaradení).

Matovič tvrdí, že pokiaľ ho parlament odvolá, SaS dostane ponuku na návrat do vlády. Taraba na to reagoval, že ani predstavitelia SaS si nezaslúžia vrátiť sa do vlády. „Takže nebudeme asistovať ani Matovičovi, ani Sulíkovi,“ napísal.

Požiadavka na predčasné voľby je podľa Tarabu jediné riešenie. „A na to nám chýbajú hlasy SaS. Takže ponuka je jasná a ak jej Sulík nevyhovie, je jasné, že má na odvolanie dosť hlasov, alebo odvolávanie nemyslí vážne,“ skonštatoval.

Návrh na odvolanie Matoviča iniciovala SaS, podporili ho nezaradení poslanci Miroslav Kollár a Tomáš Valášek, ako aj skupina poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnom Hlase-SD. Odvolanie plánuje v hlasovaní podporiť aj Smer-SD a poslanci z mimoparlamentnej Republiky.