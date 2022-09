Najmenej 1948 lekárov podá výpoveď, počty naďalej stúpajú

Výpovede podá minimálne 1948 lekárov, pričom ich počet naďalej stúpa. Výpovede začnú podávať postupne vo štvrtok a piatok (30. 9.). Informoval o tom šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

Podľa neho ide o lekárov z približne 27 nemocníc Slovenska. Týka sa to fakultných aj univerzitných nemocníc, pripojili sa aj krajské a súkromné. K hromadným výpovediam sa podľa neho pridali aj niektorí lekári z tretích krajín, ktorí na Slovensku pôsobia. „Som na týchto lekárov hrdý, že sa postavili za svojich pacientov natoľko, že riskujú aj svoj pracovný pomer a podali výpoveď v snahe zlepšiť podmienky pre nemocnice a pacientov,“ vyhlásil Visolajský.

Výpovede podľa jeho slov podali lekári z kľúčových oddelení, ako sú traumatológia, interné, kardiológia, anestéziológia, intenzívna medicína, pediatria, gynekológia či novorodenecké oddelenie. „V Bratislave bez týchto lekárov nie sú schopné fungovať veľké nemocnice,“ upozornil.

Šéf LOZ pripomenul, že odborári dlhodobo upozorňujú na zlú situáciu v zdravotníctve. Opakovane skritizoval vládu, že na viaceré z ich požiadaviek nepredstavila konkrétne riešenia. „Našich osem požiadaviek vnímame ako komplexné riešenie, aby sa slovenské nemocnice nadýchli a začali sa zlepšovať. Ak budeme plniť jednu alebo dve, tak nám to nepomôže,“ skonštatoval.

Deklaroval, že rozumie, že niektoré zmeny vyžadujú dlhší čas. „Ponúkli sme cestu, aby sme spravili dohodu medzi vládou a lekármi, kde vláda predostrie riešenia, ktoré ide robiť – v akých krokoch, v akých termínoch a ako to garantuje,“ skonštatoval, s tým, že takéto memorandum zatiaľ nedostali. „Napriek tomu, že v pondelok (26. 9.) sme boli s ministrom Lengvarským, kde som ho o to opätovne požiadal,“ spresnil Visolajský.

LOZ opätovne pripomenulo, že je pripravené sadnúť si za rokovací stôl. Kritizuje kroky Lengvarského, ktorý lekárom odkázal, že si počká na počet výpovedí. „Lekári dali v histórii výpovede už vo viacerých krajinách, ale neviem o takej, kde by minister zdravotníctva lekárom pred výpoveďami toto odkázal,“ poznamenal. Iné riešenie podľa jeho slov lekári nemajú. „Mrzí nás, že sme dohnaní takto do kúta, ale, žiaľ, iné riešenie my lekári už nemáme,“ dodal.

LOZ už dlhšie avizuje podanie výpovedí lekárov na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme. Združenie ešte vo februári predstavilo osem požiadaviek, ktoré by mohli zdravotníctvu pomôcť. Napriek návrhu zvýšenia miezd zdravotníkov, o ktorom sa aktuálne rokuje v parlamente, Visolajský vyzval lekárov na podanie výpovedí.

Akcia hromadných výpovedí lekárov otriasla slovenským zdravotníctvom koncom roku 2011. Odchod asi 1200 lekárov z nemocníc vtedy viedol k vyhláseniu núdzového stavu. Do akcie sa pôvodne zapojilo vyše 2400 lekárov, nakoniec na svojej výpovedi trvala asi polovica z nich. Zdravotníci sa vtedy rozhodli siahnuť po radikálnom riešení pre neakceptovanie ich požiadaviek.