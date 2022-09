Matovič sa opäť prihovoril poslancom: Rečnil viac ako 2 hodiny

Mimoriadna schôdza bude podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) pokračovať aj popoludní, tradičná štvrtková Hodina otázok sa neuskutoční. Hlasovať o tomto bode by sa následne mohlo o 17.00 h.

Šéf rezortu financií vo štvrtok vyhlásil, že rešpektuje koaličných partnerov i premiéra a v prípade, ak ho parlament odvolá, SaS dostane ponuku na návrat do vlády. Zdôraznil, že to bude proti jeho vôli, ale nebude to vetovať. „Ak by som mal konať podľa vlastného rozhodnutia, v živote by som takúto stranu s takýmto predsedom nevolal späť do koalície,“ dodal s tým, že SaS je podľa neho „škodná v politike“.

Matovič zároveň poukázal na to, že je tu niekoľko kríz naraz a treba hájiť záujmy občanov SR. „Teraz je 'sakra' vážna doba pre Slovensko na to, aby si tu niekto ventiloval svoje osobné problémy a svoje nezvládnuté ego a snažil sa pomstiť niekomu, kto mu sedí na jeho vytúženej stoličke,“ adresoval smerom k lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi.

Schôdza venovaná návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi financií, ktorú iniciovala SaS, má pokračovať aj popoludní od 14.15 h. Na Matovičovo vystúpenie chce reagovať ešte 15 poslancov faktickou poznámkou. Tá môže trvať najviac dve minúty.