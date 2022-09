Prvá noc hraničných kontrol: Česi zadržali 120 migrantov, strieľalo sa

V jednom prípade prevádzača, ktorý riadil dodávku plnú migrantov, zastavili až výstrely, informuje server Novinky.cz.

„K tomuto času evidujeme vyše 120 zadržaných tranzitných nelegálnych migrantov. Evidujeme taktiež sedem prevádzačov, ktorí sa snažili týchto migrantov previezť,“ povedal Rádiožurnálu Českého rozhlasu vo štvrtok ráno pred 08.00 h šéf českej cudzineckej polície Milan Majer.

Medzi prichádzajúcimi migrantmi prevažujú občania Sýrie, ktorí sa dlhodobo zdržiavali v Turecku a teraz mieria do Nemecka. Voči zadržaným prevádzačom bolo začaté trestné konanie a hrozí im až päť rokov väzenia.

Pražská polícia, ktorej jednotka pôsobí na hraničnom priechode Brumov-Bylnice v Zlínskom kraji, informovala, že v prípade jedného prevádzača musela byť nadránom použitá aj varovná streľba, keďže vysokou rýchlosťou prešiel s dodávkou cez pohraničné kontrolné stanovište. Po krátkom prenasledovaní ho policajti zadržali v lese, kde sa pokúšal o útek.

Podľa pražskej polície bolo v dodávke 15 migrantov. Server iDNES.cz uviedol, že išlo o vodiča z Iraku, ktorý údajne vôbec nevedel o tom, že na hraniciach sa zaviedli kontroly.

Česká polícia začala od polnoci zo stredy na štvrtok vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch aj na tzv. zelenej hranici. K tomuto kroku pristúpila pre zvyšujúci sa počet utečencov, ktorí cez územie SR a ČR prechádzajú do Nemecka a Rakúska.

Kontroly by sa mali vykonávať minimálne desať dní, teda do 8. októbra, avšak česká vláda môže rozhodnúť o ich predĺžení. Do uvedeného termínu chce o celej záležitosti rokovať so slovenskou stranou.

O zavedení dočasných hraničných kontrol rozhodol kabinet českého premiéra Petra Fialu v pondelok večer, keď neuspeli jeho snahy o riešenie situácie diplomatickou cestou, uviedol minister vnútra ČR Vít Rakušan. Slovenský premiér Eduard Heger toto rozhodnutie českej strany kritizoval.

České policajné hliadky operujú na 17 cestných, siedmich železničných a troch riečnych prechodoch. Cez česko-slovenskú hranicu sa voľne nemôžu pohybovať ani turisti; hrozia im za to pokuty na mieste až do výšky 5000 českých korún. Výnimku majú pri výkone svojej práce v pohraničí len poľnohospodári, poľovníci, lesníci či rybári, uvádza server Novinky.cz.

Z dôvodu zvýšenej migrácie zaviedlo od polnoci zo stredy na štvrtok dočasné kontroly na hraniciach so SR aj Rakúsko.