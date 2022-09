Protest žien v Kábule: Taliban ich rozohnal streľbou

TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Pred iránskym veľvyslanectvom v afganskom hlavnom meste Kábul sa zhromaždilo približne 25 Afganiek, ktoré skandovali heslo „Ženy, život, sloboda!“, zaznievajúce aj počas protestných zhromaždení v Iráne.

Ženy niesli aj transparenty s nápisom „Irán povstal, teraz sme na rade my!“ či „ Od Kábulu po Irán, povedzme nie diktatúre!“

Príslušníci Talibanu transparenty demonštrujúcim ženám rýchlo vzali a pred nimi ich roztrhali, píše AFP.

V susednom Iráne už dva týždne prebiehajú krvavé demonštrácie, ktoré vyvolalo úmrtie 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej po zadržaní iránskou mravnostnou políciou za údajné nedodržanie pravidiel obliekania. Jej úmrtie oznámili iránske úrady 16. septembra s tým, že zomrela „prirodzenou smrťou“.

#UPDATE Taliban forces fire shots into the air to disperse a women's rally supporting protests in Iran over the death of a woman in the custody of morality police.



Chanting the "Women, life, freedom!" mantra used in Iran, Afghan women protested outside Iran's embassy in Kabul pic.twitter.com/6jTk4RaVcA