Video: Robotická bežkyňa vytvorila nový Guinnessov svetový rekord

Túto vzdialenosť prekonala za 24,73 sekundy. TASR informuje podľa tlačovej správy Oregonskej štátnej univerzity.

Vznik robotickej „bežkyne“ v spoločnosti Agility Robotics, ktorá je súčasťou Oregonskej štátnej univerzity, v roku 2017 podporil miliónový grant americkej Agentúry pre obranné pokročilé výskumné projekty (DARPA). O štyri roky na jediné nabitie batérie zvládla na miestnom atletickom ovále 5 kilometrovú vzdialenosť za niečo viac ako 53 minút.

„Cassie bola platforma pre priekopnícky výskum pohybu v oblasti robotického učenia sa. Zvládla spektrum rôznych krokov, ale keď sme sa zamerali na rýchlosť, začali sme sa pýtať: Ktoré z nich sú najefektívnejšie pri každej rýchlosti?“ vysvetľuje absolvent Oregonskej štátnej univerzity Devin Crowley.

Cassie sa pohybuje na dvoch nohách vďaka algoritmom strojového učenia sa a funguje bez kamier alebo vonkajších senzorov. Jej kolená sa ohýbajú podobne ako kolená pštrosa a vďaka tomu sa pohybuje vo vzpriamenej polohe. V tejto kategórii robotov jej konkuruje napríklad Atlas vyvinutý v spoločnosti Boston Dynamics alebo Mabel z Michiganskej univerzity.

Najnáročnejšie bolo „naučiť“ Cassie, aby sa zo stoja spoľahlivo rozbehla a potom zastavila bez toho, aby spadla. To znamenalo zvládnuť viacero procesov a výpočtov súčasne pomocou techniky známej ako paralelizácia.

„Rozbehnutie a zastavenie do vzpriamenej pozície je náročnejšie ako samotný beh, podobne ako vzlietnutie a pristátie sú ťažšie ako let v lietadle,“ vysvetľuje profesor umelej inteligence Alan Fern. Cassie na to využíva spoluprácu dvoch riadiacich systémov. Jeden je zodpovedný za beh a druhý koordinuje státie, vďaka čomu zvládne plynulý prechod medzi oboma činnosťami.

Cassie sa zatiaľ nemôže porovnávať so špičkovými atlétmi. Svetový rekord na 100 metrov drží Usain Bolt z Jamajky s časom 9,58 sekundy, Florence Griffithová-Joynerová medzi ženami s časom 10,49 sekundy. Napriek tomu najnovší výkon naznačuje ďalšie možnosti robotiky a umelej inteligencie.