Video: Talianska astronautka sa stala prvou veliteľkou na ISS

Symbolické "kľúče" od vesmírnej stanice si prevzala od ruského kozmonauta Olega Artemieva, informuje agentúra DPA.

Talianka kráča v šľapajach štyroch predchádzajúcich európskych veliteľov ISS. Vo svojej funkcii je okrem iného zodpovedná za bezpečnosť posádky a zabezpečenie úzkej spolupráce medzi osobami na palube a „kolegami“ na Zemi.

Just two words: THANK YOU!

Thank you all in Europe, Moscow, Houston and on @Space_Station. Thanks for working to make this possible, thanks for the training, the planning, the real-time support, the videos and pictures, the trust and the encouragement.

It was a dream come true.