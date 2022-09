Pellegrini: Matoviča treba odvolať, aby nemohol ďalej škodiť Slovensku

Lídra OĽANO Igora Matoviča treba odvolať z funkcie ministra financií, aby nemohol ďalej škodiť Slovensku. Ak by sa neurobilo nič, je možné, že menšinová vláda bude fungovať do konca volebného obdobia v roku 2024. Počas diskusie k návrhu na odvolanie Matoviča to povedal líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Pellegrini poznamenal, že zákony v parlamente prechádzajú aj napriek odchodu SaS z vlády. „Jeho odvolanie by bolo prvou väčšou dierou do ich loďky,“ povedal o Matovičovi.

Poslanci okolo Pellegriniho sa podpísali pod návrh SaS na odvolanie Matoviča, pretože si myslia, že je najväčším zlom slovenskej politiky. „Pod jeho vedením je Slovenská republika ako malá loďka v búrke bez kapitána, pohadzovaná vetrom bez toho, aby sme tušili, kde skončíme,“ povedal s tým, že podľa prieskumov Matovičovi nedôveruje približne 90 percent ľudí. Hlas-SD by podporil návrh, aj keby s ním prišiel hocikto z opozície. „Vždy by podpisy poslancov Hlasu dostali,“ povedal Pellegrini s tým, že je ich povinnosťou urobiť všetko pre to, aby Matoviča „hnali zo stoličky ministra financií kadeľahšie“.

Matovič používa podľa Pellegriniho lži, urážky, manipulácie i nadávky a nič sa na jeho správaní nezmení. „Dostal šancu, možno bol prekvapený, keď vyhral voľby, a už vtedy som hovoril, že sa stal premiérom za trest,“ pripomenul s tým, že Matovič vo funkcii zlyhal.

Zdôraznil tiež, že Eduard Heger je len tieňovým premiérom, skutočným je Matovič. Dodal, že krajina je v rozvrate, keď štrajkujú lekári, vysoké školy, dôchodcovia, odborári i samosprávy. „Ak nebudeme robiť nič tu v parlamente, nič sa nezmení,“ povedal.

Na štvrtkovom (29. 9.) hlasovaní sa bude podľa neho každý poslanec zodpovedať občanom a bude sa im musieť pozrieť do očí, ako hlasoval a prečo sa Matoviča nepodarilo odvolať. „Hlas zajtra bude hlasovať za odvolanie Igora Matoviča a budeme sa tak snažiť naplniť vôľu 90 percent obyvateľov tejto krajiny,“ povedal.

Šéf SaS Richard Sulík súhlasí s Pellegrinim a tvrdí, že ak nedôjde k odvolaniu Matoviča, vláda bude pokračovať. „Budú sa robiť čudné obchody a dohody a krajina bude trpieť. Je šanca to zmeniť,“ povedal.