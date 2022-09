Sulík: Počas prejavu Igora Matoviča som žasol, ako sme v koalícii vydržali

V stredu počas rozpravy Sulík vyhlásil, že žasol, ako to tam dva a pol roka vydržali. Ak by bol Matovič odvolaný, sú pripravení rokovať s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Podotkol, že ak odvolaný nebude, k predčasným voľbám takmer s istotou nepríde.

Sulík skonštatoval, že v prípade, ak Matovič nebude vo vláde, pripomenie premiérovi, že sú pripravení rokovať o novej koaličnej zmluve. „Možno k rokovaniu nepríde, možno sa nedohodneme, ja to dnes neviem, a potom sa budeme baviť o predčasných voľbách,“ poznamenal s tým, že ak Matovič odvolaný nebude, nezmení sa nič, lebo vládna koalícia bude ďalej pokračovať. Poukázal na to, že sa formálne odvoláva minister financií Matovič, ale v skutočnosti sa odvoláva premiér Matovič.

Hlasovanie o odvolaní ministra financií bude podľa Sulíka zásadným rozhodnutím v zmysle, či je prípustné riadiť krajinu Matovičovým štýlom, ale tiež, či je prípustné znefunkčniť systém bŕzd a protiváh na dosiahnutie politických cieľov jedného človeka. Pôjde podľa neho o to, do akej miery je možné tolerovať „vrtochy jedného muža“. „Motívy toho, že sme dali návrh na odvolanie Igora Matoviča, ani náhodou nie sú osobná nenávisť alebo pomsta,“ podotkol Sulík.

Nezaradený poslanec Tomáš Taraba reagoval s tým, že v tejto vláde nie je zlým ministrom len Matovič, za zlú považuje celú vládu. „Naša úloha nie je robiť vám personálnu politiku, vám pomáhať rekonštruovať vlády a vám pomáhať vrátiť sa nejakou bianko zmenkou, či sa dohodnete alebo nie. Preto konzistentne hovorím, dajte na stôl hlasy na predčasné voľby a ostatok je vybavený,“ dodal.

Možnosť, že by Matovič dovolil, aby sa SaS vrátila do vlády, podľa poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) nebude na stole. „Ale ak vám to pomôže, ak bude, tak ja určite budem kolegov prosiť, aby sme to nerobili preto, lebo OĽANO pomáha Smeru a my nechceme, aby sa Smer vrátil,“ zdôraznila.

Sulík podľa poslanca Jána Podmanického (Smer-SD) na jednej strane žasne, ako to v koalícii vydržali, na druhej sa tam však mieni vrátiť. Nezaradený poslanec Miroslav Urban si myslí, že nech odvolávanie dopadne akokoľvek, predčasné voľby Slovensko čakajú. „Ja som presvedčený, že keby aj Matovič odišiel, koalícia SaS a OĽANO už v dnešnej dobe nie je možná,“ dodal.

Poslanec Juraj Krúpa, ktorý pred časom odišiel z klubu OĽANO do SaS, priblížil, že to, čím sa v OĽANO funguje, sú „manipulácie a klamstvá“. „Môžem len skonštatovať, že môj odchod považujem za osobné oslobodenie,“ poznamenal.