Rusko obmedzilo vjazd áut do regiónu susediaceho s Gruzínskom

DNES - 17:36

Bratislava Správy » Zahraničné

Úrady v ruskej autonómnej republike Severné Osetsko, ktoré hraničí z Gruzínskom, v stredu obmedzili vjazd áut do tohto regiónu. Vyvolala to snaha tisícov ľudí odísť do Gruzínska a vyhnúť sa tak mobilizácii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Šéf regionálnej samosprávy Sergej Meňajlo vyhlásil v autonómnej republike stav „vysokej pohotovosti“ a „obmedzil vstup automobilov do Severného Osetska“. Podľa nových pravidiel sem majú povolený vjazd iba osobné autá, ktoré sú zaevidované v Severnom Osetsku, v susednej gruzínskej odštiepeneckej republike Južné Osetsko alebo v samotnom v Gruzínsku. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil 21. septembra čiastočnú mobilizáciu. V nasledujúcich dňoch sa na rusko-gruzínskych hraniciach vytvorili rozsiahle rady a hraničný priechod Verchnij Lars sa snažia prekročiť tisíce Rusov - prevažne mužov, ktorým hrozí služba v armáde. Nové obmedzenia v Severnom Osetsku súvisia s obavami, že Rusko zavedie zákaz cestovania alebo úplne uzatvorí hranice, uvádza AFP. Objavili sa tiež správy, že niektorých mužov na hraniciach už otočili príslušníci ruskej pohraničnej stráže. V stredu pritom ruské úrady už oznámili, že nebudú vydávať cestovné pasy ruským občanom, ktorí boli mobilizovaní. Zdieľať tento článok na Facebooku