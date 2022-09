Matovič rečnil v pléne viac ako hodinu. Po jeho vystúpení poslanci OĽANO odišli

Poslanci za OĽANO odišli z rokovacej sály Národnej rady (NR) SR počas diskusie o návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Urobili tak po jeho viac ako hodinovom vystúpení, v ktorého závere vyzval SaS, aby urobila krok späť a ustúpila od osobnej nenávisti.

Líder OĽANO vysvetlil, že o tomto kroku diskutovali na poslaneckom klube. Chce tak bývalým partnerom z koalície ukázať, v akej spoločnosti sa dobrovoľne ocitli. „Aby ste to osamote mohli precítiť spolu s vašimi novými partnermi v koalícii nenávisti, alebo ako by som to nazval,“ adresoval Matovič liberálom.